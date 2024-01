Corsa contro il tempo per le operazioni di salvataggio, il presidente Xi chiede ogni sforzo nei soccorsi

Una frana nella provincia montuosa dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale, ha sepolto 47 persone e costretto altre 200 all’evacuazione. Il disastro è avvenuto poco prima delle 6 del mattino nel villaggio di Liangshui, sotto la città di Tangfang, nella contea di Zhenxiong. Il dipartimento della contea ha fatto sapere che sono in corso operazioni di salvataggio per trovare le vittime sepolte nelle loro case. La causa della frana non è stata immediatamente nota, anche se le foto della scena mostravano neve sul terreno.

La frana è avvenuta poco più di un mese dopo il più potente terremoto che la Cina abbia mai registrato negli ultimi anni, colpendo il nord-ovest della remota regione tra il Gansu e la provincia del Qinghai. Almeno 149 persone sono state uccise nel terremoto di magnitudo 6,2 che ha colpito il 18 dicembre, riducendo le case in macerie e provocando pesanti colate di fango che hanno inondato due villaggi nella provincia del Qinghai. Quasi 1.000 persone sono rimaste ferite e più di 14.000 case sono state distrutte nel terremoto più devastante che abbia mai colpito la Cina negli ultimi nove anni.

Xi chiede massimi sforzi nei soccorsi

Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato sforzi di salvataggio “a tutto campo” dopo al frana che ha colpito la contea di Zhaotong nella provincia di Yunnan nel sudovest della Cina. Lo ha riferito la CCTV. Xi “ha chiesto che le forze di soccorso siano organizzate rapidamente e che siano compiuti i massimi sforzi per ridurre il più possibile le vittime”, ha detto l’emittente. Xi ha aggiunto che è “necessario gestire adeguatamente il lavoro di conforto delle famiglie dei defunti e di reinsediamento delle persone colpite”. La CCTV ha trasmesso un’immagine che mostrava un vigile del fuoco che lavorava per estrarre un abitante intrappolato dall’interno di una casa colpita dal disastro.

Le frane sono comuni nello Yunnan, una regione dove ripide catene montuose si scontrano con l’altopiano himalayano. Il disastro di lunedì è avvenuto in una zona rurale circondata da imponenti vette ricoperte di neve, hanno mostrato i filmati dei media statali. Non c’è stata alcuna spiegazione ufficiale immediata su ciò che potrebbe aver causato la frana.

