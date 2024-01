Manifestazione a Cesarea contro il premier

I parenti degli ostaggi catturati da Hamas si sono riuniti davanti alla residenza privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea, località turistica nel centro-nord di Israele, chiedendo un accordo per garantire il loro rilascio. I manifestanti hanno fatto sapere che avrebbero trascorso la notte in tende fuori dalla casa di Netanyahu per protestare contro la mancanza di progressi visibili da parte del governo su un nuovo accordo sugli ostaggi. Hamas ha riferito che non rilascerà gli oltre 100 ostaggi che si ritiene trattenga senza porre fine alla devastante offensiva militare israeliana a Gaza. Mentre emergono divisioni nel Gabinetto di Guerra israeliano sui piani per riportare a casa gli ostaggi, alcune famiglie hanno intrapreso azioni di protesta spontanee, temendo che la vita dei loro cari sia in crescente pericolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata