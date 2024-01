Il video è diventato virale sui social

È diventato virale il video registrato e postato da un’utente di X che ha ripreso un aereo in fiamme partito da Miami, negli Usa, e costretto a un atterraggio d’emergenza poco dopo. Come spiegato poi da un portavoce della compagnia aerea Atlas Air, si trattava di un Boeing 747-8 cargo. Il velivolo, ha spiegato, è atterrato in sicurezza “dopo aver riscontrato un malfunzionamento del motore subito dopo la partenza”. Annunciando l’avvio di un’indagine da parte della compagnia per determinare le cause dell’avaria, ha aggiunto: “L’equipaggio ha seguito tutte le procedure standard ed è rientrato sano e salvo all’aeroporto di Miami”.

