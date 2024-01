A Girona proibite le docce negli impianti sportivi

Le riserve idriche dei fiumi della Catalogna, ai livelli minimi, rivelano contaminazioni, veicoli gettati nelle acque e accumulo di alghe. I bacini, usati per irrigare, come nel caso del Foix nella regione vinicola del Penedès, affrontano una situazione critica. A Girona, dove sono state dichiarate misure d’emergenza in alcune aree per la siccità, la municipalità ha proibito l’uso delle docce negli impianti sportivi.

