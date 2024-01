La tradizionale cerimonia, in cui alcuni hanno spinto i loro destrieri al centro delle fiamme

Le strade di San Bartolome de Pinares, un villaggio della Spagna centrale, si sono riempite di fumo e del rumore degli zoccoli dei cavalli, in occasione delle celebrazioni per la vigilia della festa di Sant’Antonio. In una tradizione che risale ormai a centinaia di anni fa, i cavalieri noti come ‘Las Luminarias’ hanno cavalcato i loro cavalli il più vicino possibile ai falò che costeggiavano le strade. Alcuni hanno spinto i loro destrieri addirittura al centro delle fiamme. La festa ha lo scopo di purificare i cavalli dalle malattie e di portare fortuna per l’anno successivo. La sfilata inizia puntualmente alle 21 con i rintocchi della campana della chiesa. I gruppi animalisti hanno condannato questa tradizione, sostenendo che gli animali soffrono.

