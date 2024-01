Un attacco contro una casa ha ucciso 16 persone nella città di Rafah

Non si arrestano i raid israeliani nel sud della Striscia di Gaza. Un attacco aereo israeliano contro una casa ha ucciso 16 persone, la metà dei quali bambini, nella città di Rafah, secondo quanto riferito dai medici locali. L’area si era densamente popolata perché l’Idf aveva precedentemente avvertito la popolazione di Gaza di spostarsi verso sud. Nel frattempo non si sa se i medicinali entrati nel territorio mercoledì 17 gennaio come parte di un accordo mediato da Francia e Qatar siano stati distribuiti a dozzine di ostaggi affetti da malattie croniche detenuti da Hamas. Oltre 24.000 palestinesi sono stati uccisi, circa l’85% dei 2,3 milioni di persone che compongono questo stretto territorio costiero sono fuggiti dalle proprie case e, secondo le Nazioni Unite, un quarto della popolazione sta morendo di fame.

