Presto nei ristoranti potrebbe arrivare la prima bistecca di manzo 'sintetica', prodotta dalla società Aleph Farms

Il ministero della Salute israeliano ha approvato la normativa sulla vendita della carne ‘coltivata’ da cellule bovine, dopo la presentazione del prodotto da parte della società israeliana di tecnologia alimentare Aleph Farms. Lo riporta Ynet. L’ok aprirà la via alla commercializzazione di questo tipo di carne sintetica e si stima che la prima bistecca realizzata con questa tecnologia possa presto raggiungere le tavole dei ristoranti. A differenza dei sostituti vegetali della carne, questo tipo di prodotto si basa su cellule prelevate dagli animali e coltivate in bioreattori.

Prodotta da cellule di un bovino Black Angus

Nel 2020 Singapore è stato il primo Paese ad approvare la vendita di pollo coltivato e dopo di allora gli Stati Uniti hanno dato l’ok alle società Upside Foods e Good Meat per commercializzare i loro prodotti a base di pollo coltivato. Ora Israele diventa il primo paese a concedere l’approvazione per la carne di manzo coltivata. Il primo taglio che Aleph Farms intende mettere in vendita in Israele, con il marchio Aleph Cuts, si chiama ‘Culturized Petite Steak’. Si tratta di un sottile pezzo di bistecca composto da cellule provenienti da un pregiato bovino Black Angus di nome Lucy, che non hanno subito alcuna modifica genetica, e da proteine vegetali a base di soia e grano.

