Fumo e cenere dal monte sull'isola di Sumatra

Torna a eruttare il Monte Marapi, in Indonesia. Il vulcano complesso situato nell’isola di Sumatra ha esploso in aria fumo denso, creando una colonna di cenere alta più di 1.200 metri. FInora non si sono registrate vittime. La cenere ha ricoperto strade e veicoli nei villaggi vicini. Almeno 100 residenti sono stati evacuati da venerdì 12 gennaio dopo che il mercoledì precedente le autorità indonesiane avevano alzato il livello di allerta del vulcano da 2 a 3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata