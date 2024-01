Domani si terranno le elezioni sull'isola

“Adotteremo tutte le misure necessarie per stroncare risolutamente qualsiasi forma di complotto separatista per l’indipendenza di Taiwan e salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”. È quanto ha affermato Zhang Xiaogang, portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, rispondendo a una domanda sulla fornitura di caccia F-16 da parte degli Stati Uniti a Taiwan, dove domani si terranno le elezioni. Lo riportano i media locali.

Xiaogang ha aggiunto che il Partito democratico progressista (Dpp), che detiene attualmente la maggioranza, “ha speso i soldi duramente guadagnati dai taiwanesi per acquistare armi americane per i propri interessi egoistici”. “Ciò non può fermare la tendenza alla completa riunificazione della madrepatria e spingerà Taiwan solo in una pericolosa situazione di guerra”, ha concluso il portavoce.

