Al via l'udienza per l'accusa di genocidio allo Stato ebraico

Ha preso il via alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja, nei Paesi Bassi, l’udienza sul ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per genocidio nei confronti dei palestinesi, in relazione alle operazioni militari a Gaza. All’esterno del Tribunale si sono radunati decine di manifestanti pro-Israele con bandiere con la Stella di Davide e foto degli ostaggi di Hamas tenuti prigionieri a Gaza. Sono presenti anche alcuni familiari dei rapiti.

