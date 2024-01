I granelli spinti sulla spiaggia dopo che un container è caduto da una nave da trasporto

Milioni di minuscoli pellet di plastica si sono riversati sulle coste della Galizia, nel nordovest della Spagna, martedì 9 gennaio costringendo le autorità locali a dichiarare un’emergenza ambientale. I granelli di pellet sarebbero stati spinti sulla spiaggia dopo che un container è caduto da una nave da trasporto il mese scorso. I governi regionali della Galizia – che ha sopportato il peso maggiore dell’inquinamento – e delle Asturie hanno chiesto aiuto al governo nazionale spagnolo. Gli inquirenti temono che i pellet possano avere proprietà tossiche e affermano che ci sono indicazioni che siano stati trovati anche sulle coste francesi.

La fuoriuscita è stata segnalata per la prima volta alle autorità il 13 dicembre, quando centinaia di migliaia di minuscole palline bianche hanno iniziato a riversarsi sulla costa atlantica della Spagna. Il rappresentante del governo spagnolo per la regione della Galizia ha affermato che la nave portacontainer Toconao, battente bandiera liberiana, ha perso sei container al largo delle coste del Portogallo, a circa 80 chilometri a ovest di Viana do Castelo. Uno dei sei contenitori conteneva 1.000 sacchi di pellet, ciascuno dei quali conteneva 25 chilogrammi di minuscole palline utilizzate nella fabbricazione di prodotti di plastica. Greenpeace e altri gruppi ambientalisti calcolano che la quantità totale di pellet persi sia nell’ordine dei milioni. Affermano che i pellet rappresentano un pericolo per la vita marina e umana poiché possono scomporsi in microplastiche ancora più piccole che possono essere consumate dai pesci che vengono poi catturati dai pescatori. La Procura spagnola ha aperto un’inchiesta.

