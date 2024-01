Le drammatiche immagini arrivano dal quartiere di Sheikh Ijlin

Decine di palestinesi affamati hanno circondato due camion di aiuti diretti nel nord di Gaza, portando via le scatole di rifornimenti che si trovavano all’interno. Nelle immagini – riprese dall’Associated Press – folle di giovani palestinesi sono state viste salire sul tetto di uno dei camion umanitari nel quartiere di Sheikh Ijlin, a ovest della città di Gaza, prima di scappare nelle strade adiacenti. L’incidente è uno dei numerosi furti di aiuti segnalati dai giornalisti di AP nelle ultime settimane. In un rapporto pubblicato alla fine di dicembre, le Nazioni Unite hanno affermato che più di mezzo milione di persone a Gaza – un quarto della popolazione – sta morendo di fame nel territorio colpito dalla guerra. Per mesi, i rifornimenti hanno faticato a raggiungere la metà settentrionale dell’enclave, compresa la città di Gaza, epicentro dei combattimenti tra Israele e Hamas. Tutti gli aiuti finora entrati nella Striscia sono arrivati dal valico di Rafah, a sud, al confine con l’Egitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata