Gabriel Attal è stato nominato primo ministro in Francia dal presidente Emmanuel Macron. Finora ministro dell’Istruzione, Attal ha 34 anni e diventa così il più giovane primo ministro della storia francese (il record finora era detenuto da Laurent Fabius, che nel 1984 fu nominato premier all’età di 37 anni). Succederà a Élisabeth Borne, a seguito delle sue dimissioni di ieri.

Attal era stato nominato ministro dell’Istruzione solo 5 mesi fa. Posizionato a sinistra nella maggioranza presidenziale, è stato scelto da Macron per rilanciare il suo secondo mandato dopo l’approvazione della controversa legge sull’immigrazione lo scorso 20 dicembre con l’appoggio delle destre. Il passaggio del testimone fra Borne e Attale a Matignon è atteso nelle prossime ore.

“Il Presidente della Repubblica ha nominato Gabriel Attal Primo Ministro e lo ha incaricato di formare un Governo”, si legge nel breve comunicato dell’Eliseo che ha ufficializzato la nomina di Attal. L’Eliseo rimanda poi al post di Macron su X con cui il presidente francese ha salutato il nuovo premier: “Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato. In linea con lo spirito del 2017: superare e osare. Al servizio della Nazione e del popolo francese”, recita il post di Macron.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

