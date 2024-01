La decisione nell'ambito di un rimpasto di governo. Favorito per la successione il ministro Attal

La premier francese Elisabeth Borne, dopo un incontro all’Eliseo con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha rassegnato le proprie dimissioni, che sono state accettate. La decisione nell’ambito di una spaccatura nella maggioranza in Parlamento dopo che una controversa legge sull’immigrazione è stata approvata a dicembre solo grazie all’appoggio delle destre. Macron ha pubblicato su X un post di ringraziamento: “Signora premier, cara Elisabeth Borne, il suo lavoro al servizio della nostra nazione è stato esemplare ogni giorno. Ha realizzato il nostro progetto con il coraggio, l’impegno e la determinazione delle donne di Stato. Grazie con tutto il cuore“. Il post è accompagnato da una foto che mostra Borne e Macron sorridenti.

Borne: “Necessario continuare con le riforme”

Liberation riporta che, nella sua lettera di dimissioni, l’ormai ex premier Borne ha affermato che è “più che mai necessario continuare con le riforme” e ha anche preso atto della “volontà” del capo dello Stato di “nominare un nuovo primo ministro”. Il nome del suo successore non è ancora stato annunciato. Secondo le ricostruzioni dei media francesi, si tratta di un rimpasto per rilanciare il secondo quinquennato di Macron all’inizio di un anno che sarà segnato dai Giochi olimpici di Parigi.

Il ministro Attal favorito per la successione

“Elisabeth Borne ha presentato oggi le dimissioni del Governo al presidente della Repubblica, che le ha accettate. Insieme ai membri del Governo, si occuperà degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Governo“, recita un breve comunicato della presidenza francese. Nelle ultime ore sono circolati diversi nomi per la successione a Borne: tra di loro il ministro dell’Istruzione Gabriel Attal, che secondo un sondaggio di Odoxa-Backbone Consulting per Le Figaro è il grande favorito fra i membri del governo, l’ex ministro dell’Agricoltura Julien Denormandie e il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu.

