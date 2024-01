L'operazione è stata possibile dopo che il livello dell'acqua si è abbassato

In Slovenia i soccorritori hanno estratto con successo tutte e 5 le persone che sabato erano rimaste intrappolate nella grotta di Krizna Jama, nel sudovest del Paese, a causa delle forti piogge e dell’innalzamento del livello dell’acqua. L’operazione di salvataggio è stata possibile lunedì dopo che il livello dell’acqua all’interno della grotta si è abbassato, ha dichiarato Walter Zakrajsek, capo del Servizio di soccorso nelle grotte, all’agenzia di stampa Sta. Il salvataggio si è concluso intorno a metà pomeriggio dopo un’operazione durata diverse ore da parte di una squadra di 6 sommozzatori. Le 5 persone bloccate erano una famiglia di tre adulti e le loro due guide. I 6 sub erano entrati stamattina per avvicinarsi alle persone intrappolate, che si trovavano in un’area asciutta circa 2 chilometri all’interno della grotta. La Slovenia è nota per le sue oltre 14mila grotte. Krizna Jama è il quarto ecosistema sotterraneo più grande conosciuto al mondo.

