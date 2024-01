Il partito socialista Vatan chiede ad Ankara di tagliare i legami con la Nato

Decine di manifestanti si sono riuniti sabato a Istanbul per protestare contro la visita in Turchia del Segretario di Stato americano Antony Blinken. La protesta, organizzata dal partito socialista e nazionalista Vatan, ha chiesto ad Ankara di tagliare i legami con la Nato, condannando il viaggio di Blinken nella regione. Blinken ha iniziato dalla Turchia la sua ultima missione diplomatica d’urgenza in Medio Oriente, mentre cresce il timore che la guerra di Israele contro Hamas a Gaza possa esplodere in un conflitto più ampio. Il diplomatico americano ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri Hakan Fidan per discutere di ciò che la Turchia e altri possono fare per allentare le tensioni.

