Il presidente americano: "democrazia americana è ancora un faro per il mondo e una promessa da mantenere"

Il presidente americano Joe Biden ha ricordato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. “Tre anni fa, una folla violenta alimentata da menzogne attaccò il Campidoglio degli Stati Uniti – ha scritto Biden su X – La nostra democrazia è stata messa alla prova. Ma ha resistito perché Noi, il Popolo, abbiamo prevalso. Sta a noi dimostrare – nonostante tutte le sue imperfezioni – che la democrazia americana è ancora un faro per il mondo e una promessa da mantenere”.

Three years ago, a violent mob fueled by lies attacked the U.S. Capitol.

Our democracy was tested. But it held because We the People prevailed.

It’s up to us to prove – for all its imperfections – American democracy is still a beacon to the world and a promise to be kept.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2024