Centinaia le persone accorse a Perry

Centinaia di persone si sono radunate per una veglia di preghiera a Perry, in Iowa, Stati Uniti, dopo la sparatoria avvenuta in un liceo cittadino in cui ha perso la vita un alunno di 11 anni. L’autore dell’attacco √® un 17enne, studente della scuola, che secondo gli investigatori si sarebbe suicidato. Altre cinque persone, invece, sono rimaste ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata