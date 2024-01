L'ex atleta paralimpico era stato condannato per l'omicidio della fidanzata

L’atleta sudafricano Oscar Pistorius sarà rilasciato dal carcere sulla parola oggi, più di dieci anni dopo aver sparato alla fidanzata Reeva Steenkamp, uccidendola. Troupe televisive, fotografi e reporter si sono riuniti fuori dai cancelli del centro correzionale di Atteridgeville, nella capitale sudafricana di Pretoria, prima delle 6 del mattino, in attesa di intravedere Pistorius, che ha scontato quasi nove dei suoi 13 anni e cinque mesi di condanna per omicidio per aver sparato a Steenkamp più volte attraverso la porta del bagno di casa sua nelle ore precedenti l’alba del 14 febbraio 2013.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata