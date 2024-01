La vittima è l'autore dell'azione, che si sarebbe suicidato. I feriti accertati sarebbero almeno tre, due studenti e un dirigente scolastico

Almeno una persona sarebbe stata uccisa e altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria accaduta alla Perry High School in Iowa, negli Stati Uniti. L’autore della sparatoria è morto ed è stato identificato. Perry si trova a circa 60 chilometri a nord-ovest di Des Moines, la capitale dello Stato americano. Secondo la Nbc il killer sarebbe uno studente, e si sarebbe suicidato. I feriti accertati sarebbero almeno tre, due studenti e un dirigente scolastico. La sparatoria è avvenuta sullo sfondo dei caucus dell’Iowa e non lontano da dove i candidati repubblicani stavano conducendo la loro campagna elettorale. Il sindaco di Perry, Dirk Cavanaugh, ha detto di non avere ancora “numeri confermati” in merito alle persone coinvolte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata