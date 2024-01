Bufera sul Paese, caos sulla E22 tra Hörby e Kristianstad

Centinaia di auto sono rimaste bloccate per ore sulla strada E22 tra Hörby e Kristianstad, nel sud della Svezia, a causa di una bufera di neve che ha colpito il paese, già stretto nella morsa del freddo. Lo riportano i media locali. Sul posto sono state inviate le forze armate svedesi per prestare aiuto agli automobilisti e consegnare cibo e acqua. Secondo l’amministrazione svedese dei trasporti, la strada non sarà nuovamente percorribile prima delle 12. Intanto nella cittadina di Alvsbyn 4mila case sono rimaste senza elettricità. Vattensfall, la società svedese dell’energia elettrica, è pronta, viene fatto sapere, a riparare il guasto ma il forte freddo ostacola i lavori.

La Svezia è nella morsa del freddo con temperature gelide. Ieri è stata registrata la temperatura più fredda mai rilevata nel mese di gennaio da 25 anni a questa parte. Il freddo record è stato registrato a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, dove la colonnina di mercurio è scesa a -43,6 C, la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa svedese TT.

