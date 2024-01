Colpito un quartier generale della milizia che si trova vicino all'Accademia di polizia

Un combattente e il leader militare della milizia irachena filo-iraniana Harakat Hezbollah al-Nujaba sono stati uccisi in un bombardamento aereo contro un quartier generale della milizia che si trova vicino all’Accademia di polizia irachena nella parte orientale di Baghdad. Lo riferisce una fonte della polizia irachena all’agenzia di stampa Shafaq. Il leader Abu Taqwa, insieme al suo compagno, identificato come Abu Sajjad, sono stati presi di mira nel loro veicolo mentre entravano nel quartier generale in Palestine Street. Altre 6 persone sono rimaste ferite.

