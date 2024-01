Per governo Baghad la responsabilità è della coalizione a guida Usa

Un combattente e il leader militare della milizia irachena filo-iraniana Harakat Hezbollah al-Nujaba sono stati uccisi in un bombardamento aereo contro un quartier generale della milizia che si trova vicino all’Accademia di polizia irachena nella parte orientale di Baghdad. Lo riferisce una fonte della polizia irachena all’agenzia di stampa Shafaq. Il leader Abu Taqwa, insieme al suo compagno, identificato come Abu Sajjad, sono stati presi di mira nel loro veicolo mentre entravano nel quartier generale in Palestine Street. Altre 6 persone sono rimaste ferite.

Governo Baghdad accusa coalizione a guida Usa di attacco

L’Iraq ha accusato la coalizione a guida Usa, la ‘Global Coalition‘, della responsabilità dell’attacco. “Le Forze armate dell’Iraq ritengono le forze della coalizione globale” a guida Usa “responsabili dell’attacco ingiustificato” di oggi a Baghdad, in cui “in una palese aggressione e violazione della sovranità e della sicurezza dell’Iraq, un drone ha condotto un atto simile ad attività terroristiche prendendo di mira una delle sedi della sicurezza nella capitale, Baghdad”, si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio del primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia Al Sudani.

“Questa azione mina le intese precedentemente stabilite tra le Forze Armate irachene e le forze della coalizione globale. Consideriamo questa azione come una pericolosa escalation e un attacco all’Iraq, che si discosta dallo spirito e dal testo del mandato e della missione per cui la coalizione è stata istituita in Iraq”, aggiunge l’ufficio del premier iracheno.

Milizie filo-Iran: “A Baghdad brutale aggressione americana”

La Forza di Mobilitazione Popolare (Pmf), una coalizione di milizie che è nominalmente sotto il controllo dell’esercito iracheno ed è legata all’Iran, ha annunciato in un comunicato che il suo vice-capo delle operazioni a Baghdad, Mushtaq Taleb al-Saidi, detto ‘Abu Taqwa’, è stato ucciso “come risultato della brutale aggressione americana”.

Uno dei funzionari ha detto che al-Saidi stava entrando nel garage del quartier generale affiliato alla milizia al-Nujaba, uno dei membri della Pmf, insieme a un altro combattente della milizia, Abu Sajjad, quando l’auto è stata colpita, uccidendo entrambi. Mezzi militari sono stati dispiegati intorno al luogo dell’attacco, in Palestine Street a Baghdad, e si sono visti aerei da guerra iracheni sorvolare la zona.

