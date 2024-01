Il presidente torna al lavoro dopo sei giorni di vacanza

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden sono rientrati a Washington D.C. nella serata di martedì 2 gennaio dopo aver trascorso sei giorni nelle Isole Vergini americane per festeggiare il Capodanno. Il capo di Stato è tornato per concentrarsi sulla sua strategia elettorale per il 2024 e affrontare una serie di questioni che dovrà gestire con un Congresso molto diviso. Al suo arrivo i cronisti hanno chiesto a Biden dei tentativi di concludere un accordo bipartisan sulla sicurezza, in un periodo in cui i valichi di frontiera raggiungono livelli elevati. “Dobbiamo fare qualcosa. Dovrebbero darmi i soldi di cui ho bisogno per proteggere il confine”, ha detto Biden. I colloqui tra la Casa Bianca e i principali senatori si sono concentrati su tre fondamentali aree di discussione: inasprire i protocolli di asilo per i migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico, rafforzare l’applicazione delle frontiere con più personale e sistemi high-tech e, soprattutto, dissuadere i migranti dall’intraprendere il viaggio. Un accordo sulla sicurezza delle frontiere sbloccherebbe la richiesta di Biden di miliardi di dollari di aiuti militari per l’Ucraina e altre esigenze di sicurezza nazionale.

