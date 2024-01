L'ex presidente della Federcalcio iberica rischia una pena detentiva da uno a quattro anni se giudicato colpevole

La giocatrice della nazionale spagnola di calcio, campione del mondo in carica, Jenny Hermoso, è comparsa oggi in tribunale per testimoniare sul caso di violenza sessuale contro l‘ex presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, accusato di averla baciata sulle labbra senza il suo consenso in occasione della premiazione del mondiale appena vinto a Sydney nell’agosto scorso.

L’incidente suscitò indignazione nel mondo del calcio e scatenò una delle peggiori crisi nella storia dello sport in Spagna. Ha portato anche al boicottaggio della nazionale da parte delle altre giocatrici vincitrici della Coppa del Mondo e alle dimissioni di Rubiales nonostante l’ex numero uno della Rfef abbia negato ogni illecito sostenendo che il bacio era consensuale.

Ci si aspettava che Hermoso ribadisse in tribunale le sue accuse secondo cui il bacio era indesiderato e Rubiales e il suo staff avrebbero cercato di fare pressione su di lei e sulla sua famiglia per minimizzare l’incidente, che ha offuscato il primo titolo di Coppa del Mondo femminile della Spagna. La testimonianza era attesa a porte chiuse. I media spagnoli hanno riferito che Hermoso ha chiesto al giudice di mantenere la sua comparizione in tribunale il più privata possibile. È

I pubblici ministeri spagnoli hanno accusato Rubiales di violenza sessuale e coercizione, sostenendo che avesse cercato di convincere Hermoso e i suoi parenti a minimizzare pubblicamente il bacio. Il giudice sta anche ascoltando le testimonianze di altri compagne della nazionale, allenatori e funzionari della federazione, prima di decidere se avviare un processo. Rubiales aveva precedentemente negato ogni illecito al giudice che gli aveva imposto un ordine restrittivo di non contattare Hermoso.

Rubiales rischia una pena detentiva da uno a quattro anni se giudicato colpevole

La 33enne Hermoso, capocannoniere della squadra femminile spagnola, ha detto che l’anno scorso ha ricevuto minacce in seguito al bacio, anche se non ha fornito dettagli. Hermoso è diventata una sorta di celebrità in Spagna dopo essersi fatta avanti per denunciare il bacio e contribuire a promuovere un movimento ‘Me Too’ nel paese. Sabato è stata una delle presentatrici di Capodanno alla televisione pubblica, chiedendo un 2024 con più uguaglianza. Il boicottaggio della nazionale si è concluso l’anno scorso dopo che alle giocatrici sono state date garanzie di cambiamento all’interno della federazione in seguito all’intervento dei funzionari governativi.

Secondo la procura di Madrid, in base alla legge sul consenso sessuale approvata lo scorso anno, Rubiales rischia una multa o una pena detentiva da uno a quattro anni se giudicato colpevole. La nuova legge ha eliminato la differenza tra ‘molestie sessuali’ e ‘violenza sessuale’, sanzionando qualsiasi atto sessuale non consenziente. La Fifa ha bandito Rubiales per tre anni fino a dopo la Coppa del Mondo maschile del 2026. La sua squalifica scadrà prima del prossimo torneo femminile nel 2027. Si è dimesso da presidente della federazione e da vice presidente della UEFA il 10 settembre a causa delle crescenti pressioni in Spagna da parte di legislatori e giocatori. Il giorno dopo, la UEFA ha ringraziato Rubiales per il suo servizio.

