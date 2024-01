Il messaggio in occasione dell'inizio della presidenza italiana del G7

Il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno in cui l’Italia assume la presidenza di turno del G7 con l’arrivo del nuovo anno. “Congratulazioni a Giorgia Meloni per l’Italia che assumerà la presidenza del G7. Sono grato ai nostri partner italiani per aver difeso la libertà e la vita umana, nonché per aver preservato la stabilità globale e un ordine internazionale basato su regole”, ha scritto Zelensky su X, aggiungendo: “Auguro alla Presidenza italiana del G7 ogni successo nel realizzare le sue priorità e sono ansioso di continuare la proficua cooperazione tra l’Ucraina e il G7 nell’affrontare le sfide globali comuni”.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on Italy taking over the G7 Presidency.

I am grateful to our Italian partners for defending freedom and human life, as well as preserving global stability and rules-based international order.

I wish the Italian G7 presidency every success in…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2024