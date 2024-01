Alla manifestazione hanno partecipato oltre 300 Ong

Decine di migliaia di persone hanno marciato per le vie di Istanbul, in Turchia, contro la guerra tra Israele e Hamas e a sostegno della popolazione palestinese che si trova nella Striscia di Gaza. Nel giorno di Capodanno i manifestanti hanno anche pianto i 12 soldati turchi uccisi la settimana scorsa negli scontri con i militanti curdi nel nord dell’Iraq. La folla ha lasciato le preghiere del mattino nella Basilica di Santa Sofia e in altre moschee vicine nel centro storico per riunirsi sul ponte di Galata. Alla protesta, organizzata dalla National Will Platform, hanno partecipato oltre 300 Ong.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata