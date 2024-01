Bandiere palestinesi, di Hamas e di Hezbollah

Migliaia di palestinesi si sono riuniti nella città di Ramallah, in Cisgiordania, nella notte di Capodanno per inviare un messaggio di sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza. Piazza Al-Manara era gremita di gente che sventolava bandiere palestinesi, di Hamas e di Hezbollah. L’offensiva aerea e terrestre di Israele ha ucciso più di 21.800 palestinesi e ne ha feriti oltre 56.000, secondo il Ministero della Sanità della Gaza governata da Hamas, che non fa distinzione tra morti civili e combattenti. Israele afferma di voler distruggere le capacità governative e militari di Hamas a Gaza.

