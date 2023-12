Il premier israeliano ha nuovamente respinto le richieste internazionali per un cessate il fuoco

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che la guerra contro Hamas a Gaza continuerà “per molti altri mesi”. Il premier israeliano ha respinto le persistenti richieste internazionali di cessate il fuoco a seguito del crescente numero di morti civili, fame e sfollamenti di massa nell’enclave assediata. Netanyahu ha anche ringraziato l’amministrazione Biden per il suo continuo sostegno, inclusa l’approvazione per una nuova vendita di armi d’emergenza, la seconda questo mese per aggirare Contress. Israele sostiene che porre fine alla guerra ora significherebbe la vittoria di Hamas. È una posizione condivisa dall’amministrazione Biden, che allo stesso tempo ha esortato Israele a fare di più per evitare danni ai civili palestinesi. In nuovi combattimenti, gli aerei da guerra israeliani hanno colpito i campi profughi urbani nel centro di Gaza.

Morti altri due soldati israeliani, totale sale a 172

L’esercito israeliano ha annunciato la morte di altri due soldati nei combattimenti in corso nella Striscia di Gaza, portando a 172 il bilancio dall’inizio dell’offensiva di terra. Si tratta del sergente maggiore Eliraz Gabai, 37 anni, e del sergente Liav Seada, 23 anni. Gabai è stato ucciso ieri nel centro di Gaza, mentre Seada è stato ucciso oggi nel nord della Striscia.

Autorità Gaza: “Oltre 21.800 vittime dal 7 ottobre”

Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha reso noto che almeno 21.822 persone sono state uccise nella Striscia a partire dal 7 ottobre. Lo riportano i media israeliani.

Katz nuovo ministro Esteri israeliano, sostituisce Cohen

Il governo israeliano ha approvato la nomina del ministro dell’Energia Israel Katz a ministro degli Esteri, in sostituzione di Eli Cohen. Il passaggio – viene spiegato – effettuato in conformità con un accordo di rotazione interna del Likud firmato lo scorso anno prima dell’istituzione dell’attuale governo di guerra d’emergenza, richiederà l’approvazione della Knesset prima di entrare in vigore. Cohen continuerà a prestare servizio come membro del gabinetto di sicurezza e sostituirà Katz come ministro dell’Energia per due anni.

