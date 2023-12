Non sono stati segnalati danni gravi o vittime

Un forte e superficiale terremoto sottomarino ha scosso sabato parte della provincia indonesiana di Aceh, ma non sono stati segnalati danni gravi o vittime. Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il terremoto di magnitudo 5,9 è stato centrato a 362 chilometri (225 miglia) a est di Sinabang, una città costiera nella provincia di Aceh, a una profondità di 10 chilometri (6,2 miglia).

L’Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica ha dichiarato che non c’era pericolo di tsunami, ma ha messo in guardia da possibili scosse di assestamento. L’agenzia ha stimato una magnitudo preliminare di 6,3. Le variazioni nelle prime misurazioni dei terremoti sono comuni.

L’Indonesia, un vasto arcipelago di oltre 270 milioni di persone, è frequentemente colpita da terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa della sua posizione sull'”Anello di Fuoco”, un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico. Il 21 novembre, un terremoto di magnitudo 5,6 ha ucciso almeno 331 persone e ne ha ferite quasi 600 nella città di Cianjur, a Giava occidentale. È stato il più letale in Indonesia da quando un terremoto e uno tsunami del 2018 a Sulawesi hanno ucciso circa 4.340 persone. Nel 2004, un terremoto estremamente potente nell’Oceano Indiano ha scatenato uno tsunami che ha ucciso più di 230.000 persone in una dozzina di Paesi, la maggior parte delle quali nella provincia indonesiana di Aceh.

