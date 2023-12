Almeno 9 le vittime dei raid. Zelensky: "Lanciati 110 missili, risponderemo" . Sindaco di Kharkiv: "Mai visti così tanti razzi"

Si sono udite diverse esplosioni oggi a Kiev e il sindaco della capitale Ucraina, Vitali Klitschko, ha invitato i cittadini a mettersi al riparo. Le difese aeree sono al lavoro. Lo riferisce ‘The Kyiv Independent’, secondo cui la Russia nella notte ha lanciato una raffica di missili e droni contro diverse città in tutta l’Ucraina. Sei esplosioni di missili S-300, stando ai media locali, sono state registrate a Kharkiv mentre la Russia continua a colpire l’area con attacchi aerei. A Lviv, nell’Ucraina occidentale, sono state registrate esplosioni dovute ad attacchi di droni mentre le difese aeree operavano in città. Secondo quanto riferito, aerei bombardieri strategici in grado di lanciare missili a lungo raggio sono stati rilevati nello spazio aereo russo vicino all’oblast di Sumy in Ucraina.

9 morti in raid russi, danni a clinica ostetrica a Dnipro

Sono almeno 9 le persone rimaste uccise in Ucraina nei raid russi avvenuti nelle prime ore del mattino. Lo riferisce l’Ukrainska Pravda, citando dati raccolti da diverse autorità locali. Esplosioni sono avvenute a Kiev, Zaporizhzhia, Dnipro, nonché Odessa, Kharkiv, Leopoli e nella regione di Khmelnitsky. L’emittente Suspilne riferisce che a Dnipro una clinica ostetrica è stata danneggiata da un razzo, in particolare con finestre rotte, ma che qui non sono state registrate vittime.

A Kiev il sindaco Vitali Klychko ha riferito di 2 morti; nella regione di Dnipropetrovsk il bilancio riferito dal governatore Serhiy Lysak è di 4 morti e decine di feriti; una donna è morta inoltre nella regione di Zaporizhzhia, secondo quanto riferito dal governatore Yury Malashko; e 2 morti e 15 feriti sono stati registrati nella regione di Odessa, come riferito dal governatore Oleg Kiper.

Zelensky: “In raid russi lanciati 110 missili, risponderemo”

“Oggi la Russia ha utilizzato quasi tutti i tipi di armi del suo arsenale: Kindzhal, S-300, missili da crociera e droni. I bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505. In totale sono stati lanciati circa 110 missili contro l’Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che la Russia ha lanciato nella notte uno dei bombardamenti più consistenti dell’anno contro l’Ucraina. “Risponderemo sicuramente agli attacchi terroristici. E continueremo a lottare per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà”, ha aggiunto Zelensky.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023

“Un reparto maternità, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e abitazioni private, un deposito commerciale e un parcheggio. Kiev, Leopoli, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città“, ha scritto Zelensky su X sintetizzando le zone colpite dai raid russi. “Purtroppo ci sono stati morti e feriti a causa degli attacchi. Tutti i servizi stanno lavorando 24 ore su 24 per fornire gli aiuti necessari. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Auguro una pronta guarigione ai feriti”, ha concluso Zelensky.

Kiev: “Da Russia attacco massiccio, ci serve più sostegno”

“Un massiccio attacco terroristico, i missili si muovono ancora una volta verso le nostre città, colpendo i civili. L’Ucraina ha bisogno di sostegno. Diventeremo più forti, rafforzando le nostre difese aeree. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno per fermare questo terrore”. Lo scrive su X il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, dopo che nella notte la Russia ha lanciato un’ondata di attacchi su diverse città in Ucraina. È scattata un’allerta aerea nazionale, con droni e missili che nelle prime ore di venerdì hanno colpito Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli. Gli attacchi giungono dopo che martedì è emersa la notizia che un raid ucraino ha danneggiato una nave da guerra russa in Crimea, nel porto di Feodosia.

Kiev: “Attacco russo il più massiccio da tempo, è volato di tutto”

“Il nemico ha lanciato un massiccio attacco missilistico con vari mezzi di attacco aereo. In realtà è volato di tutto, ma apparentemente non c’erano Kalibr”. Lo ha detto il portavoce dell’aviazione dell’Ucraina, Yuriy Ignat, parlando in tv, come riportano le emittenti ucraine, aggiungendo che l’obiettivo a suo parere era tutta l’Ucraina, perché “non vedevamo così tanto rosso sui nostri monitor da molto tempo”. Il riferimento è al rosso degli obiettivi nemici che compaiono sui radar.

“C’erano Dagger, balistici, S-300 e missili da crociera, che sono ancora sui nostri radar, ancora nella parte occidentale dell’Ucraina. Poi vediamo l’uso degli Shahed”, ha detto riferendosi ai droni di produzione iraniana. Secondo Ignat, attacchi sono giunti anche “dalla direzione sud-est, utilizzando missili Kh-22 o Kh-32“, e sarebbero stati schierati circa 18 bombardieri strategici Tu-95. Inoltre, “secondo le informazioni preliminari, anche i missili Kh-101 e Kh-555“. “L’Ucraina era l’obiettivo, perché non vedevamo così tanto rosso sui nostri monitor da molto tempo. In realtà, l’intera mappa era coperta di obiettivi aerei nemici, in tutte le aree, in tutte le direzioni”, ha detto ancora il portavoce dell’aviazione di Kiev, precisando che i russi hanno prima condotto ricognizioni con droni da combattimento Shahed e poi hanno lanciato missili di vario tipo.

Sindaco Kharkiv: “Massiccio lancio di razzi sulla città”

Nella notte si sono verificate esplosioni a Kharkiv, in Ucraina. La città “è sotto un massiccio lancio di razzi. Si sono sentite almeno sei esplosioni”, ha dichiarato il sindaco, Ihor Terekhov, citato da Rbc-Ucraina. In precedenza, l’Aeronautica militare di Kiev aveva avvertito della presenza di missili in direzione proprio di Kharkiv. Attualmente, sempre secondo Rbc-Ucraina, nella maggior parte delle regioni ucraine è stata dichiarata l’allerta aerea e le persone vengono invitate a rimanere nei rifugi.

Abbattuto drone russo su Odessa, incendio in un grattacielo

“I rottami di un drone abbattuto hanno danneggiato un grattacielo a Odessa, è scoppiato un incendio. I soccorritori sono al lavoro. Le informazioni sulle vittime sono da chiarire”. Lo ha riferito su Telegram Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, secondo quanto riportato da Ukrinform. È successo durante un attacco con droni russi sulla città Ucraina. Il capo della Rma ha sottolineato che l’attacco è ancora in corso e ha invitato i cittadini di Odessa e gli abitanti della regione a non trascurare la sicurezza e a rimanere nei rifugi.

