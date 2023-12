"Non capisco come Helsinki tragga vantaggio dall'ingresso nell'Alleanza", ha commentato Ulyanov

In caso di escalation tra la Russia e la Nato “la Finlandia sarà la prima a soffrirne”. Lo ha detto Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, nel corso di un’intervista a Ria Novosti. Secondo Ulyanov la Russia ha sempre considerato la Finlandia un “Paese neutrale e in, generale, amico”, con cui Mosca intrattiene rapporti di buon vicinato. Ma l’ingresso di Helsinki nella Nato, ha spiegato, ha spinto Mosca a compiere passi reciproci. “Non capisco come la Finlandia tragga vantaggio” dall’ingresso nella Nato, ha commentato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata