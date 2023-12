Altre 16 persone hanno riportato ustioni o fratture

Almeno 13 persone sono morte in India nello scontro frontale tra un camion e un autobus su un’autostrada nel distretto di Guna, nello stato di Madhya Pradesh. Il pullman si è incendiato dopo l’impatto. Altre 16 persone hanno riportato ustioni o fratture e sono state portate in ospedale. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in India, spesso dovuti a guida spericolata, strade in cattive condizioni e veicoli obsoleti. Secondo la polizia, ogni anno in tutto il Paese muoiono più di 110.000 persone in incidenti stradali.

