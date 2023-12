Una 14enne e una 16enne finite in ospedale, non in pericolo di vita. L'aggressore aveva discusso con gli esercenti del locale

Due turiste adolescenti sudamericane sono state accoltellate la mattina di Natale a New York, intorno alle 11.30 locali, mentre mangiavano al bar Tartinery stazione Grand Central Terminal insieme ai loro genitori. Lo riportano i media statunitensi, secondo cui le due ragazze, di 14 e 16 anni, sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

La ragazza di 16 anni è stata pugnalata alla schiena e il suo polmone è stato intaccato dalla lama; la 14enne è stata accoltellata invece alla coscia. Secondo quanto riporta l’emittente Abc, il sospettato per l’accoltellamento, un 36enne identificato come Steven Hutcherson, del Bronx, aveva avuto un diverbio con lo staff del Tartinery, che gli ha detto che non poteva sedersi nell’area del ristorante.

La polizia è intervenuta in tempi brevi e Hutcherson avrebbe posato e si è arreso. Secondo quanto riferito dalla polizia, prima dell’attacco ha detto “Voglio che tutti i bianchi muoiano”. L’uomo è accusato di tentato omicidio, aggressione, possesso di armi e reati che mettono in pericolo il benessere di un bambino; è anche indagato per possibili accuse di crimini d’odio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata