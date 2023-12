Ucciso un generale iraniano in Siria, Teheran grida vendetta. Da Hamas e Jihad no al piano dell'Egitto per il cessate il fuoco

La guerra in Medioriente giunge al giorno 81. Proiettili dell’artiglieria israeliana hanno colpito i piani superiori della sede della Mezzaluna Rossa palestinese a Khan Yunis: ci sono vittime. Hamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: “Non ci sottometteremo mai a Israele”.

Media palestinesi, vittime in bombardamento a sede Mezzaluna Khan Yunis

I “bombardamenti dell’artiglieria hanno colpito i piani superiori del quartier generale della Mezzaluna Rossa a Khan Younis, provocando diversi feriti tra gli sfollati, poiché migliaia di sfollati si stanno rifugiando nell’edificio. L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce anche che “Diverse persone sono state uccise all’alba di oggi dopo che gli aerei da guerra dell’occupazione hanno bombardato una casa a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. Fonti mediche dicono che oltre ai morti e ai feriti, diverse persone restano disperse sotto le macerie.Gli aerei da guerra hanno anche bombardato una casa a ovest della città e le vicinanze dell’ospedale Nasser, mentre i bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira il centro della città“.

Mezzaluna Rossa: “Colpita nostra sede a Khan Yunis”

I “bombardamenti dell’artiglieria colpiscono i piani superiori del quartier generale della PRCS a Khan Younis, provocando diversi feriti tra gli sfollati, poiché migliaia di sfollati si stanno rifugiando nell’edificio”. Così la Mezzaluna rossa palestinese su X.

🚨 Urgent: Artillery shelling targets the upper floors of the PRCS headquarters in #KhanYounis, causing several injuries among the displaced individuals, as thousands of IDPs are sheltering in the building.#Gaza#NotATarget ❌ pic.twitter.com/zCHyva5Pu7 — PRCS (@PalestineRCS) December 26, 2023

