Il premier israeliano Netanyahu: "Non ci fermeremo finché non avremo vinto"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 80. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, annuncia che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia. Netanyahu: “Non ci fermeremo finché non avremo vinto”.

Bilancio morti in attacco campo profughi Gaza può salire

Almeno 68 persone sono morte nell’attacco aereo israeliano al campo profughi di Maghazi, a est di Deir al-Balah, nel centro della Striscia. L’ultimo spargimento di sangue avviene in un fine settimana che ha segnato alcuni degli attacchi aerei più gravi della guerra. Un portavoce del Ministero della Sanità palestiense dice che il bilancio potrebbe aumentare. Sulla scena sono stati visti trasportare corpi e feriti in un vicino ospedale. Nel frattempo, il numero di soldati israeliani uccisi in combattimento durante il fine settimana è salito a 15.

Attacco a campo profughi Gaza, decine di vittime

Almeno 68 persone sono state uccise nell’attacco aereo israeliano al campo profughi di Maghazi, a est di Deir al-Balah, nel centro della Striscia. Le vittime includono almeno 12 donne e 7 bambini, secondo i primi dati forniti dagli ospedali. In precedenza, il Ministero della Sanità di Gaza aveva comunicato un bilancio di 70 morti. L’esercito israeliano non ha ancora rilasciato commenti.

