L'opera raffigura il presepe tra i resti di un edificio demolito

Betlemme, tradizionalmente nota per le sue celebrazioni natalizie, quest’anno sta adottando un approccio diverso a causa della guerra in corso. In solidarietà con i palestinesi di Gaza, la municipalità di Betlemme ha organizzato un’opera d’arte chiamata ‘Natività sotto le macerie’ in Piazza della Mangiatoia, dove di solito si trova un albero di Natale decorato. L’opera-evento è stata inaugurata sabato sera da Rula Maayah, ministro del Turismo palestinese, e da Hana Hananiyeh, sindaco di Betlemme. L’opera d’arte raffigura il presepe tra i resti di un edificio demolito.

