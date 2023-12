L'autista del mezzo è rimasto ustionato nell'incidente ed è stato trasportato in un ospedale

Un camion che trasportava gas naturale si è schiantato contro un ponte ed è esploso a Glenville, New York. Come raccontato dalla polizia l’autista del mezzo è rimasto ustionato nell’incidente ed è stato trasportato in un ospedale vicino a New York City. Il rimorchio conteneva singoli contenitori di gas naturale compresso. Testimoni riferiscono che le fiamme hanno raggiunto anche i 60 metri di altezza.

