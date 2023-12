La struttura sotterranea usata per nascondere armi e uomini

L’esercito israeliano ha diffuso un video in cui si vede un altro tunnel di Hamas scoperto dai militari a Issa, quartiere di Gaza City. La struttura sotterranea, lunga centinaia di metri, veniva usata dalla organizzazione estremista che controlla la Striscia per nascondere armi e uomini e per movimenti dei miliziani all’interno della città.

