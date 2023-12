L'idea è di dare un sollievo ai residenti sempre più stremati dalla guerra

In Ucraina si va verso il secondo Natale di guerra. Nella stazione ferroviaria di Kiev è stata allestita una mostra natalizia interattiva chiamata The Rising Star per strappare un sorriso ai residenti, soprattutto ai bambini, sempre più stremati dal conflitto. Per la prima volta quest’anno, l’Ucraina celebrerà il Natale il 25 dicembre, dopo che il presidente Zelensky ha firmato una legge spostando la festività ufficiale. La nota esplicativa allegata alla legge affermava che il suo obiettivo era “abbandonare l’eredità russa”, compreso quello di “imporre la celebrazione del Natale” il 7 gennaio. Il ricavato della vendita dei biglietti della mostra sarà destinato alla costruzione di rifugi nelle scuole ucraine. La mostra apre al grande pubblico il 23 dicembre, dopo che già era disponibile per soldati, volontari e attivisti.

