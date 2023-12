Le riprese aeree mostrano una proprietà completamente avvolta dalle fiamme

Paura in Australia vicino a Perth per un incendio che è divampato nel villaggio di Parkerville. Le fiamme hanno costretto i residenti a fuggire dalla zona e le autorità hanno emesso un avviso di “minaccia per vite e case”. Le riprese aeree mostrano una proprietà completamente avvolta dalle fiamme con un denso fumo nero che si alzava sopra l’area. Il premier dello stato dell’Australia occidentale Roger Cook ha detto ai giornalisti che le autorità nutrono “gravi preoccupazioni” per il rogo. Al momento non sono segnalati feriti.

