Il Guardasigilli: "Nuovo dl in Parlamento a gennaio"

“Oggi, una volta presentato al Copasir” l’ottavo pacchetto di aiuti, anche militari, all’Ucraina “il decreto viene firmato. Il passaggio di oggi è l’atto conclusivo dal punto di vista politico prima della firma”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde ai cronisti in Transatlantico a margine dell’informativa sulla giustizia.

Quanto al nuovo decreto ‘ombrello’ che sarà necessario in vista della scadenza di quello vigente il 31 dicembre, “dipende dai tempi e dall’intasamento del Parlamento. Siccome non è una cosa urgente e siccome vorrei che passasse attraverso il dibattito parlamentare, preferisco non avere scorciatoie tipo Milleproroghe perché sarebbe come nascondersi dentro qualcos’altro”, ha sottolineato il Guardasigilli. “Siccome non c’è fretta perché facciamo oggi l’ottavo pacchetto, possiamo anche passare” dal Parlamento “a gennaio. Quando ci sarà tempo e il lavoro del Parlamento sarà smaltito faremo quello”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata