L'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica

A Rio de Janeiro Babbo Natale arriva in elicottero per dare sollievo ai bambini ricoverati ospedale dopo aver ricevuto un trapianto di organi. L’iniziativa, accolta con grande gioia dai piccoli, per celebrare il programma statale di trapianti e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il velivolo è di solito utilizzato per il traporto urgente di organi. L’arrivo di Babbo Natale in elicottero, anziché con la solita slitta, ha portato un messaggio importante: il trasporto sicuro e veloce delle donazioni di organi è fondamentale per un maggiore successo chirurgico.

