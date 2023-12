Il ministro delle Finanze francese: "Abbiamo lavorato sodo con gli amici italiani, in particolare Giorgetti"

Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, riceve stasera a Parigi il suo omologo tedesco, Christian Lindner, “per un incontro e una cena di lavoro sulla riforma della governance economica europea, in vista della riunione straordinaria dell’Ecofin di domani organizzata dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea”.

“Stasera dovrebbe esserci un accordo al 100% tra Francia e Germania su queste nuove regole del patto di stabilità crescita è un’ottima notizia per tutti gli Stati europei”, ha annunciato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in un punto stampa al Bercy con l’omologo tedesco. “E’ indispensabile la determinazione a risanare i conti pubblici, ad accelerare la riduzione del debito e a ridurre i deficit e allo stesso tempo un patto di crescita, perché tutti vedono chiaramente che siamo in un momento della storia europea in cui dobbiamo investire in particolare nella decarbonizzazione della nostra economia e nella difesa per garantire la nostra sicurezza sul territorio”, ha aggiunto.

“Abbiamo lavorato molto con i nostri amici italiani, in particolare con il ministro delle Finanze Giorgetti. Penso che siamo esattamente sulla stessa linea con l’Italia ed è anche un’ottima notizia che la Francia, la Germania e l’Italia siano finalmente allineate con questa nuova regola del patto di stabilità e crescita” ha detto ancora Le Maire.”Desidero ringraziare calorosamente la presidenza spagnola, la nostra amica Nadia Calvino, che ha svolto un lavoro del tutto eccezionale per costruire il consenso tra i 27 Stati membri dell’Unione europea su questo nuovo Patto di Stabilità e crescita che, ripeto, è un passo storico nel rafforzamento dell’identità e sovranità dell’Europa”, ha aggiunto.

“Abbiamo allineato molto le nostre posizioni e il nostro obiettivo per oggi è dimostrare che Germania e Francia sono d’accordo al 100% per poter poi convincere anche gli altri Paesi” ha detto Lindner. “Abbiamo già avuto un colloquio con il nostro collega italiano e sono quindi fiducioso che riusciremo effettivamente a raggiungere un accordo politico nella riunione straordinaria di domani”, ha detto ancora Lindner.

