Tappa ideale per chi ama il freddo. Con i suoi panorami paradisiaci rende l’inverno davvero unico e magico, uno spettacolo difficile da perdere

Nel nordest della Cina, sorge una città conosciuta in tutto il mondo come la città di ghiaccio. Harbin, con la sua atmosfera da mondo incantato, è celebre per essere la patria di una delle strutture più stupefacenti al mondo: Harbin Ice and Snow World. Questo magico evento trasforma la città in un paesaggio di cristallo e ghiaccio, dove gli edifici scolpiti e le sculture luminescenti catturano l’immaginazione di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Nato sulla scia di un festival di lanterne inaugurato negli anni Sessanta, l’appuntamento invernale che allestisce enormi sculture di neve levigata costruendo, di fatto, una città nella città, è frutto di un ingegnoso artificio che mette al lavoro centinaia di operatori.

Anche l’edizione di quest’anno ha previsto, dunque, la messa in scena di pesantissimi blocchi di acqua congelata provenienti dal fiume Songhua – per un totale di 100.000 metri cubi di ghiaccio – con l’obiettivo di edificare un insieme di architetture faraoniche.

