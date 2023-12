Governo accusa le opposizioni del rogo. Tra le vittime anche un bambino di 3 anni

Sono 4 le vittime dell’incendio scoppiato martedì mattina su un treno merci a Dacca, capitale del Bangladesh. Tra le vittime anche una donna di 32 anni e il figlio di 3. Il ministro delle Ferrovie del Bangladesh, Nurul Islam Sujon, ha accusato il partito di opposizione di “incendio doloso” e “sabotaggio” nell’ambito delle proteste antigovernative per contrastare le elezioni nazionali previste per il 7 gennaio e “creare il caos”. La polizia però non ha confermato le cause del rogo.

