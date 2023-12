Lo ha detto il presidente francese

In merito al conflitto in Ucraina “se il presidente Putin volesse dialogare con proposte ferie per una pace durevole e nel rispetto del diritto internazionale io non ho cambiato numero”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo.

