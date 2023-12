Il gruppo ha protestato per ore nell'area aeroportuale venerdì pomeriggio

Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Los Angeles per chiedere un cessate il fuoco a Gaza. La manifestazione ha mandato in tilt il traffico bloccando alcune strade nei pressi dell’aeroporto. Il gruppo ha spiegato che l’obiettivo della protesta era “fermare il normale funzionamento dei sistemi che facilitano l’attuale guerra e l’occupazione di lunga durata”. Il gruppo ha protestato per ore nell’area di LAX venerdì pomeriggio, a volte consentendo il passaggio di una sola corsia di traffico durante le ore di punta.

