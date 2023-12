Il segretario generale della Nato: "Il nostro sostegno a Kiev non è beneficenza, è un investimento sulla sicurezza"

Se il presidente russo, Vladimir Putin, “vincerà” la guerra in Ucraina “esiste il rischio reale che la sua aggressione non si fermi lì“. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta con il premier slovacco, Robert Fico. “Il nostro sostegno all’Ucraina – ha aggiunto Stoltenberg – non è beneficenza, è un investimento sulla sicurezza“. Interrompere l’assistenza militare a Kiev, secondo il numero uno della Nato, “non farebbe finire la guerra ma la prolungherebbe“.

