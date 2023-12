Il leader ungherese al suo arrivo al Consiglio europeo: "Tre precondizioni su sette non sono soddisfatte"

“Abbiamo posto sette precondizioni e anche la valutazione della Commissione dice che tre precondizioni su sette non sono soddisfatte. Quindi non c’è motivo di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. I prerequisiti non sono stabiliti dall’Ungheria, sono stabiliti dalla Commissione“. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al Consiglio europeo.

